Бригадный генерал приоткрыл планы ВСУ на зимний период

11:00 Источник: РБК

Украинская армия планирует «крупное наступление беспилотников» зимой на цели в Крыму и других регионах России, в числе целей — военные базы и инфраструктура, заявил Independent бригадный генерал Сергей Баранов, начальник воинской части, курирующей операции с дронами.



Он пояснил, что использовать беспилотники будут чаще в связи с замедлением наземных операций с наступлением зимы. Киев стремится помешать российским войскам осуществить перегруппировку во время паузы в украинском контрнаступлении, а также ожидает «многочисленные контратаки» со стороны России для нарушения работы энергетической инфраструктуры.



