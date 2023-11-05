Бригадный генерал приоткрыл планы ВСУ на зимний период
11:00 05.11.2023 Источник: РБК
Украинская армия планирует «крупное наступление беспилотников» зимой на цели в Крыму и других регионах России, в числе целей — военные базы и инфраструктура, заявил Independent бригадный генерал Сергей Баранов, начальник воинской части, курирующей операции с дронами.
Он пояснил, что использовать беспилотники будут чаще в связи с замедлением наземных операций с наступлением зимы. Киев стремится помешать российским войскам осуществить перегруппировку во время паузы в украинском контрнаступлении, а также ожидает «многочисленные контратаки» со стороны России для нарушения работы энергетической инфраструктуры.
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