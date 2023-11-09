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Глава внешнеполитического ведомства Тайваня заявил, что остров не будет провоцировать КНР

11:05 09.11.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Тайвань не будет устраивать провокации и идти напролом, готов развивать диалог с Китаем на основе равенства. Об этом заявил глава внешнеполитического ведомства острова Джозеф У (китайское имя У Чжаосе), выступая в Международном центре обороны и безопасности (ICDS) в Таллине.

«Под руководством главы администрации острова Цай Инвэнь Тайвань не будет устраивать провокации и не будет идти напролом, но и не поддастся давлению со стороны Китая», — приводятся его слова в документе на сайте внешнеполитического ведомства острова.

«Тайвань готов развивать диалог с Китаем на основе равенства, а также искать возможности для мирного сосуществования двух сторон», — указал Джозеф У.

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