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Глава партии «Яблоко» будет выбран на съезде 9-10 декабря

19:35 09.11.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Съезд партии «Яблоко», на котором пройдут выборы ее руководящих органов, запланирован на 9–10 декабря в Москве. Об этом сообщила пресс-служба партии.

«Съезду предстоит избрать председателя партии, заместителей председателя, членов федерального бюро, федерального политического комитета, контрольно-ревизионной комиссии и партийного арбитража. Пост председателя партии с 2019 года занимает Николай Рыбаков», — говорится в сообщении.

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