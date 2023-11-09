Глава партии «Яблоко» будет выбран на съезде 9-10 декабря
19:35 09.11.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Съезд партии «Яблоко», на котором пройдут выборы ее руководящих органов, запланирован на 9–10 декабря в Москве. Об этом сообщила пресс-служба партии.
«Съезду предстоит избрать председателя партии, заместителей председателя, членов федерального бюро, федерального политического комитета, контрольно-ревизионной комиссии и партийного арбитража. Пост председателя партии с 2019 года занимает Николай Рыбаков», — говорится в сообщении.
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