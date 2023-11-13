ЕС не должен озвучивать возможные сроки вступления Украины — глава МИД Люксембурга
13:00 13.11.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Глава МИД Люксембурга Жан Ассельборн считает, что власти Евросоюза не должны называть Киеву четкие временные рамки возможного вступления Украины в сообщество из-за риска, что впоследствии украинское руководство может разочароваться.
«Я думаю, что это ошибка, говорить, что через два, три, четыре, пять лет Украина окажется в Европейском союзе. Нельзя играть с датами, Молдавии это тоже касается, так можно разочаровать много людей», — заявил Ассельборн по прибытии на заседание Совета ЕС на уровне министров иностранных дел.
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