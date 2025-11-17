Мерц заявил, что прежний миропорядок пришел к концу
14:32 17.11.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Канцлер Германии Фридрих Мерц считает, что прежний миропорядок пришел к своему концу. Такое мнение он высказал в Берлине на экономической конференции, организованной газетой Süddeutsche Zeitung.
«Мы еще не знаем, как он [миропорядок] будет выглядеть через несколько лет, но мы знаем вполне наверняка, что порядок, который мы на Западе знаем последние 80 лет, а на Востоке — 35 лет, что этот миропорядок сейчас — в эти дни, недели, месяцы, сегодня, в этот день, когда мы тут встречаемся, — пришел к своему концу», — заявил Мерц. «И если мы хотим формировать новый миропорядок, то это возможно только вместе с нашими европейскими соседями», — добавил он.
Канцлер отметил, что вызовы для правительства Германии «многообразны настолько, насколько они редко когда были, а возможно, — в зависимости от развития — и никогда еще [не были] в послевоенной истории ФРГ». Среди них Мерц назвал конфликт на Украине, отношения с Китаем, торговые разногласия с США.
«Возник глубокий раскол в Атлантике, который ставит под сомнение многое — почти все, что мы считали правильным и необходимым в трансатлантических отношениях в последние десятилетия», — сказал он.
