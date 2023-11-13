Официально диагноз «сахарный диабет» имеют более 5 млн россиян

18:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Официально диагноз «сахарный диабет» поставлен 5 млн жителям России, еще примерно столько же россиян не знают о своем заболевании. Об этом сообщила директор ГНЦ РФ ФГБУ «Национальный медицинский исследовательский центр эндокринологии» Минздрава России, член-корреспондент РАН Наталья Мокрышева.

«По данным Росстата, более 5 млн россиян имеют диагноз „сахарный диабет“ <…>. Собственно, это зарегистрированы те пациенты, которым диагноз уже поставлен, но как показывает практика, еще примерно столько же пациентов даже не подозревают о том, что у них есть сахарный диабет», — сказала она на пресс-конференции в ТАСС, посвященной Всемирному дню борьбы с диабетом, он отмечается 14 ноября.

Таким образом, по расчетам специалистов центра, 10-12 млн россиян страдают от сахарного диабета, добавила Мокрышева.