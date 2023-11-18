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НОВОСТИ

Путин обладает информацией, чтобы говорить о продолжении диверсий Запада против РФ

19:00 18.11.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент РФ Владимир Путин неспроста говорит о том, что западные страны могут и далее устраивать диверсии против российской инфраструктуры, он обладает информацией по этому поводу. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Президент неспроста это говорит, все-таки он обладает определенной информацией, у него есть резон так говорить», — сказал представитель Кремля, отвечая на соответствующий вопрос журналиста ВГТРК Павла Зарубина. Кадры опубликованы в телеграм-канале ведущего.

В начале ноября на совещании по экономическим вопросам Путин отметил, что потенциал санкционной войны Запада против РФ фактически исчерпан, «в ход могут пойти диверсии на важнейших объектах глобальной инфраструктуры».

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