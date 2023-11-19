Наемники, воюющие на стороне ВСУ, расторгают контракты, побывав на поле боя - CNN

11:18 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Иностранные наемники не до конца понимают, что их ждет на Украине, когда подписывают контракты с Вооруженными силами Украины (ВСУ), и расторгают их после того, как увидят реальные сражения. С таким утверждением выступил телеканал CNN со ссылкой на лейтенанта ВСУ Дмитрия Костюка.

«В моем взводе не хватало людей, поэтому нас укомплектовали бойцами из других стран — всего 12 человек. Кто-то из них жаждал романтики войны, кто-то считал боевые действия частью своей профессиональной деятельности. Сейчас многие наемники приезжают на Украину, потому что это хорошая строчка в резюме, но они, как правило, не представляют, во что ввязываются. <…> Иностранцам проще расторгнуть контракт, чем украинцам, и я видел такие примеры. Почти половина наемников увидели то, что происходит, и сказали, что это слишком и что они на такое не подписывались», — приводит телеканал слова украинского военного.

CNN отмечает, что Украина сейчас сталкивается с проблемами, связанными с пополнением рядов военнослужащих.