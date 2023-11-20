Объем взаиморасчетов в нацвалютах между РФ и Китаем составляет 95% — Белоусов

16:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Объем взаиморасчетов в нацвалютах между Россией и Китаем растет и составляет уже 95%, сообщил первый вице-премьер РФ Андрей Белоусов на заседании межправительственной российско-китайской комиссии по инвестиционному сотрудничеству, которая проходит в Пекине.

«Растут объемы взаиморасчетов между нашими странами в национальных валютах. На юань и рубль уже приходится 95 процентов всех торговых операций между Россией и Китаем», — сказал Белоусов в ходе своего выступления.