Три человека умерли в результате отравления метадоном в Астрахани

09:05 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Жертвами отравления метадоном в Астрахани стали три человека, сообщили ТАСС в правоохранительных органах.

«По предварительным данным, трое в результате отравления метадоном скончались», — сказал собеседник агентства.

Ранее в понедельник в Минздраве сообщили, что с 17 по 20 ноября в ГКБ № 3 им. С. М. Кирова поступили 19 больных с признаками отравления наркотическими и психотропными препаратами. В настоящее время в больнице на лечении находятся 17 пациентов с отравлениями наркотическими веществами. Из них в тяжелом состоянии 6 человек, 11 пациентов — в состоянии средней степени тяжести в общей палате. В МВД сообщили, что в результате употребления наркотиков отравились 20 человек. По подозрению в сбыте наркотиков задержаны трое граждан Киргизии, Узбекистана и Таджикистана. Возбуждено уголовное дело (п. «а» ч. 3 ст. 228.1 УК РФ). Двое из них признались в том, что сбывали наркотики.

В правоохранительных органах ТАСС сообщили, что отравившиеся могли считать, что употребляют мефедрон, поэтому не рассчитали дозировку.