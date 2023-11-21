ЕС может ограничить свободу передвижения дипломатов РФ в рамках 12-го пакета санкций — FT

11:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Страны Евросоюза обсуждают возможность ограничить свободу передвижения по территории шенгенской зоны российских дипломатов, аккредитованных в странах сообщества. Об этом сообщила британская газета Financial Times.

По ее сведениям, соответствующее предложение на обсуждение странами ЕС вынесла Чехия. Согласно проекту, дипломатам РФ будут оформляться визы и виды на жительство, которые будут позволять им передвигаться лишь в пределах страны, выдавшей данные документы. Кроме того, для их оформления потребуется наличие биометрических паспортов, которые «труднее подделать».

Целью данных мер якобы станет «борьба со шпионажем», утверждают представители Чехии. Издание отмечает, что подобные ограничения сложно реализовать на практике по юридическим причинам, в связи с чем они вряд ли будут согласованы в рамках 12-го пакета санкций.