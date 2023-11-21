Студенты придумали для Сбера новые суперпроекты – wow-сервисы

19:05

Студенты Президентской академии (РАНХиГС), Российского государственного университета народного хозяйства им. Вернадского и других вузов приняли участие в деловой игре, которую провел Сбер на международной выставке-форуме «Россия» на ВДНХ в своем инновационном павильоне. Молодые специалисты предложили банку создать новые полезные wow-сервисы – например, СберТруд, СберЗабота и СберШкола.

Помимо игры в лектории Сбера прошли еще три мастер-класса. Все эти мероприятия организовали сотрудники дивизиона «Государственные продукты и сервисы» Сбербанка.

Во время двухчасовой игры «Банк&Государство: цифровое сотрудничество» директор дивизиона Сбербанка Петр Днепровский рассказал студентам, что входит в компетенции сотрудника банка и государственного служащего. Участники сравнивали их типичные задачи, «собирали» из цифровых услуг существующие wow-сервисы и проектировали собственные. А в конце игры предложили два новых wow-сервиса — СберТруд и СберЗабота.

«Главная задача при взаимодействии Сбера и государства – делать wow-сервисы для наших клиентов, улучшать внутрибанковские процессы, поскольку во многих из них мы зависим от государства. Кроме того, мы улучшаем государственные процессы, помогая всем жителям нашей страны. Деловая игра позволила участникам понять, чем отличаются обычные сервисы «на бумаге» от современных, которые можно получить быстро и удобно», – рассказал Петр Днепровский.

На мастер-классе «Суперсервисы и цифровые услуги» лидер направления «Суперсервисы» в Сбербанке Борис Носко объяснил студентам, чем цифровые услуги отличаются от нецифровых. А участники мастер-классов «Цифровые услуги и суперсервисы» и «Госуслуги в банке» узнали от лидера направления «Госуслуги» Станислава Усышкина, как Сбер помогает Минцифры России создавать суперсервисы.

В мастер-классе «Госуслуги в банке» участвовали студенты новой программы «Ресурс России» РАНХиГС, которые учатся по направлению «Государственное управление и публичная политика в условиях глобальных вызовов». Им предложили исследовать заданную базовую сферу жизни человека и определить в ней одну из ключевых потребностей. Также их попросили рассказать, какие государственные и банковские сервисы нужны для удовлетворения этой потребности, и сформировать dream-сценарий-2030. Участники анализировали процесс аренды жилья, оказания медицинской помощи, воспитания школьников и даже придумали сценарий свадьбы мечты.

«Проектируя сервисы, важно понимать жизненную ситуацию человека, его потребности, посмотреть на них и со стороны банка, и со стороны государства. Именно этим занимались студенты. В результате получились очень интересные сценарии», — рассказал Станислав Усышкин.

В итоге студенты предложили Сберу вместе с государством реализовать сервисы, в которых можно выбрать школу в СберБанк Онлайн, отслеживать перемещения ребенка и вносить деньги на ремонт в один клик. Другие идеи – консультация с врачом через сервис Сбера, подключение онлайн-консультанта, который подскажет оптимальный режим тренировок и даже сформулирует предварительный диагноз по ключевым метрикам.

«Здорово, что нам удалось применить знания, полученные на дисциплине «Проектное управление», и разработать множество идей для коллабораций госуслуг и Сбера, а впоследствии защитить собственные концепции», – отметила студентка программы РАНХиГС «Ресурс России» Камилла Якупова.

Ее однокурсницу Полину Данильченко впечатлил и сам мастер-класс, и павильон Сбера: «Было интересно, понравился формат мастер-класса, в ходе которого мы, казалось бы, отвечали на простые вопросы, но создали целый небольшой проект для будущего. Павильон Сбера впечатляет! Видно колоссальное развитие цифровых технологий».