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В НАТО поддерживают кандидатуру премьера Нидерландов на пост главы альянса — AFP

11:05 28.11.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Премьер-министр Нидерландов Марк Рютте, несмотря на победу ультраправых сил на минувшей неделе на выборах в его стране, уверенно движется к тому, чтобы занять пост генерального секретаря НАТО. Его кандидатура пользуется поддержкой в рядах альянса, сообщило Agence France-Presse (AFP) со ссылкой на дипломатов стран НАТО.

До окончания полномочий генсека организации Йенса Столтенберга остается почти год, но в Брюсселе, по оценке агентства, идет «гонка за пост преемника». Несколько дипломатов альянса сказали AFP, что 56-летний Рютте — «хороший переговорщик» и «опытный премьер-министр», поскольку пост главы правительства он занимает уже 13 лет.

«Он пользуется большой поддержкой в НАТО», — сказал один из дипломатов агентству, указав, что сильнее остальных участников альянса кандидатуру Рютте поддерживают США и Франция.

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