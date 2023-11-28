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НОВОСТИ

Клиенты Сбера могут защититься от мошеннических звонков в мессенджерах

13:08 28.11.2023

Пользователи мобильного приложения СберБанк Онлайн могут блокировать звонки мошенников и рекламные спам-звонки в популярных мессенджерах. Достаточно включить настройку, и нежелательные звонки по WhatsApp (принадлежит компании Meta, которая признана в России экстремистской организацией и запрещена) и Viber поступать не будут. При этом в журнале звонков этих мессенджеров можно проверить все поступившие и заблокированные вызовы.

Функционал доступен пользователям СберБанк Онлайн (с версии 14.18) на платформе Android. Чтобы им воспользоваться, нужно подключить сервис «Управление входящими» и настроить блокировку нежелательных звонков в мессенджерах.

«Для всех пользователей СберБанк Онлайн уже давно доступен сервис проверки входящих звонков, поступающих по сотовой связи. Сейчас им пользуется около 9 млн человек, – напомнил заместитель председателя правления Сбербанка Станислав Кузнецов. – Теперь мы внедрили в СберБанк Онлайн новую защитную опцию, которая позволит ограничить в мессенджерах общение пользователей с мошенниками, поможет избавиться от надоедливого спама и сделает коммуникации наших клиентов намного безопаснее».

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