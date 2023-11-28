Укомплектованность врачами-психиатрами в России составляет более 80% — Минздрав

16:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Обеспеченность медучреждений врачами-психиатрами в России превышает 80%, сообщила заместитель министра здравоохранения России Евгения Котова.

«В целом обеспеченность врачами-психиатрами у нас превышает 80% при коэффициенте совместительства 1,4. Но есть ряд специальностей, по которым укомплектованность ниже, конечно, над этим тоже нужно работать», — сказала она на заседании по рассмотрению тематического доклада уполномоченного по правам человека в РФ Татьяны Москальковой «Соблюдение и защита в Российской Федерации прав граждан с психическими расстройствами».

В рамках целевого набора по специальности «психиатрия» ежегодно 470 человек поступает для обучения по программам приема, пояснила Котова. Несмотря на то, что такие объемы подготовки — достаточно большие, эту работу в части целевого набора нужно усиливать и увеличивать, добавила она.