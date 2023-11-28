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НОВОСТИ

На Украине сообщили об отравлении жены Буданова

17:12 28.11.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Официальный представитель Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины Андрей Юсов подтвердил факт отравления жены главы ведомства Кирилла Буданова Марианны.

Информация об отравлении, распространенная украинскими СМИ, «соответствует действительности», сказал он в ответ на запрос украинского отделения «Радио свобода» (признано в России СМИ-иноагентом). Жена главы украинской разведки «сейчас проходит курс лечения, который уже завершается», сообщил Юсов, пообещав обнародовать больше информации позже.

Во вторник украинское издание «Бабель» со ссылкой на свои источники в разведке сообщило об отравлении жены главы военной разведки тяжелыми металлами. По данным издания, после длительного ухудшения состояния здоровья Марианну Буданову госпитализировали. Как отметили источники «Бабеля», наличие в ее организме веществ, которые не используются в быту и военном деле, «может указывать на целенаправленную попытку отравления конкретного человека». Как указало издание, расследуется попытка убийства. Ранее Буданов в интервью украинским СМИ рассказывал, что его жена постоянно проживает вместе с ним в его кабинете, хотя и не работает в ГУР Минобороны.

В свою очередь издание «Украинская правда» сообщило, что отравление тяжелыми металлами выявили еще у нескольких сотрудников ГУР. При этом у самого Кирилла Буданова симптомов отравления не обнаружено, сообщило агентство РБК-Украина со ссылкой на два источника в спецслужбах.

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