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ХАМАС начал передачу Красному Кресту новой партии заложников - СМИ

20:30 28.11.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Процесс передачи пятой группы заложников, находившихся в руках палестинского движения ХАМАС, представителям Международного Комитета Красного Креста (МККК) начался в секторе Газа. Об этом сообщил телеканал «Аль-Кахира аль-Ихбария».

По его информации, «началась передача [очередной группы] находившихся у ХАМАС заложников представителям МККК». Отмечается, что это пятая группа освобождаемых заложников с начала вступления в силу гуманитарного перемирия между сторонами конфликта в секторе Газа. В эту группу включено 10 человек.

Израиль намерен продолжить боевые действия в секторе Газа после освобождения заложников для уничтожения радикального движения ХАМАС. Об этом заявил премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху в интервью германскому телеканалу Welt.

«Мы договорились о том, что сначала будут освобождены женщины и дети, а также заложники из числа иностранцев. После того как это произойдет, мы продолжим боевые действия», — сказал Нетаньяху. «У нас вообще нет выбора, кроме как уничтожить ХАМАС», — добавил он.

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