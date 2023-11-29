Фрегат Черноморского флота поразил военные цели ВСУ залпом ракет «Калибр»

10:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Фрегат Черноморского флота РФ нанес удар четырьмя крылатыми ракетами комплекса «Калибр» по военным объектам Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщили в Минобороны РФ.

«Действуя в акватории Черного моря, экипаж фрегата Черноморского флота получил внезапную задачу по нанесению в кратчайшие сроки удара крылатыми ракетами комплекса „Калибр“ по объектам военной инфраструктуры противника», — сказали в ведомстве.

По данным министерства, залповый пуск четырьмя крылатыми ракетами по военным целям ВСУ выполнен успешно. Назначенные цели поражены.