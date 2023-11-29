За передачу телефонов в СИЗО или колонию будут лишать свободы на два года — законопроект
12:32 29.11.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Правительственная комиссия по законопроектной деятельности одобрила инициативу, в соответствии с которой будет ужесточено наказание за передачу в СИЗО и колонии средств связи, за неоднократную передачу мобильных телефонов будет предусмотрена уголовная ответственность. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Ассоциации юристов России.
«В первый раз человек, совершивший подобное нарушение, привлекается к административной ответственности. За совершение указанного деяний во второй и последующие разы, согласно предложению, лицо подлежит привлечению к уголовной ответственности. Максимальное наказание — до двух лет лишения свободы», — сказал председатель правления АЮР Владимир Груздев.
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