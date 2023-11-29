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НОВОСТИ

В ХАМАС намерены освободить других граждан РФ в знак признательности Путину

13:32 29.11.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Сторонники палестинского радикального движения ХАМАС планируют в среду освободить других граждан РФ в знак признательности президенту России Владимиру Путину. С таким заявлением выступил член политбюро движения Муса Абу Марзук.

«Мы не освобождали никого из израильских мужчин, которые находятся в Газе, за исключением россиянина Рона Кривого, которого мы освободили в знак признательности движения в отношении позиции президента РФ Путина. Сегодня еще несколько других россиян будут освобождены вне рамок сделки о перемирии», — написал он на своей странице в соцсети X (ранее Twitter).

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