В Москве арестован мужчина, планировавший теракт на железнодорожной станции
14:12 29.11.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Задержан и арестован мужчина, планировавший взорвать одну из цистерн на железнодорожной станции в Москве. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе ГСУ СК по Москве.
«Следственным управлением по Юго-Западному административному округу ГСУ СК России по Москве возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренных ч. 3 ст. 30, п. „а“ ч. 2 ст. 205 УК РФ (приготовление к совершению террористического акта) и ч. 1 ст. 30 ч. 2 ст. 223.1 УК РФ (покушение на незаконное изготовление взрывного устройства)», — говорится в сообщении.
В ГСУ отметили, что с фигурантом проведены следственные действия, ему предъявлено обвинение. «Судом в отношении него избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Следователи продолжают проведение следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего и иных соучастников преступления», — сказали в СК.
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