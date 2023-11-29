Сотрудники колонии пресекли драку Пола Уилана с другим осужденным — УФСИН
18:00 29.11.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Сотрудники мордовской колонии, где отбывает наказание осужденный за шпионаж гражданин Великобритании, Ирландии, Канады и США Пол Уилан, пресекли перераставший в драку его конфликт с другим осужденным. Об этом сообщили в УФСИН по Мордовии.
«На территории производственной зоны ИК-17 во время ссоры на бытовой почве между П. Уиланом и другим осужденным произошла конфликтная ситуация. Последний нанес Уилану удар рукой в область левой стороны лица. Сотрудники учреждения немедленно пресекли противоправные действия и доставили участников конфликта в медицинскую часть», — сообщили в УФСИН. При осмотре Уилана фельдшер учреждения выявил ссадину под глазом.
«Данное происшествие зафиксировано средствами видеонаблюдения. В настоящее время проводится проверка, материалы которой будут направлены в ОМВД России по Зубово-Полянскому муниципальному району Республики Мордовия для принятия процессуального решения (о возбуждении либо отказе в возбуждении уголовного дела — прим. ТАСС)», — добавили в УФСИН.
Как рассказала ТАСС зампредседателя республиканской ОНК Людмила Резяпкина, жалоб от Уилана после инцидента не поступало. «Жалоб и обращений по этому поводу от Уилана не поступало. Если обращение будет, обязательно посетим колонию», — сказала собеседница агентства.
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