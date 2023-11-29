Глава МИД Китая потребовал полностью прекратить ведение огня в секторе Газа

21:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Китай настаивает на полном и незамедлительном прекращении огня в секторе Газа, а также надеется на скоординированные действия международного сообщества по урегулированию данного конфликта. Об этом заявил министр иностранных дел Китая Ван И.

«Прежде всего мы должны с максимальной оперативностью оказать содействие прекращению огня, — подчеркнул он на заседании по Ближнему Востоку в Совете Безопасности ООН. — Затягивание боевых действий приведет лишь к новым смертям и разрушениям в секторе Газа».

Ван И отметил, что неурегулированная проблема может распространиться на весь регион, а силовые методы — это «не выход из положения». «Ответ насилием на насилие лишь усугубит ненависть и усилит антагонизм», — добавил он.