ХАМАС сообщило, что будет использовать показания заложников в исках в МУС против Израиля

10:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Свидетельства находившихся в плену у Израиля палестинских заложников будут использованы для составления исков в Международный уголовный суд (МУС) с целью привлечения к ответственности израильского министра нацбезопасности Бен Гвира за преступления, совершенные в Газе. Об этом сообщил член политбюро радикального палестинского движения ХАМАС Усама Хамдан турецкой газете «Ени шафак».

«Наши 150 освобожденных палестинских братьев и сестер рассказывают всему миру о жестокости и преследованиях, которым они подвергались. <…> Мы примем заявления и свидетельства заложников и будем использовать их в качестве доказательств для привлечения к ответственности судом в Гааге министра национальной безопасности сионистского правительства Бен Гвира за совершенные им преступления», — сказа представитель ХАМАС.