Президент ФРГ полчаса прождал эмира Катара на трапе самолета по прибытии в Доху
11:05 30.11.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер около получаса ожидал на вершине трапа самолета появления эмира Катара, для встречи с которым он прибыл в Доху. Об этом сообщила газета Bild.
По ее данным, Штайнмайер приземлился в Дохе утром в среду, чтобы провести переговоры с эмиром Катара шейхом Тамимом бен Хамадом Аль Тани. «Эмир, очевидно, не готов [был] принять Штайнмайера после приземления», — пишет издание, отмечая, что президент ожидал шейха на ступеньках самолета «с недовольным лицом и сложенными [на груди] руками». Газета отмечает, что в ответ на запрос главы протокольной службы германской стороне сообщили, что «президент должен был пить чай в аэропорту, чтобы убить время», чего «Штайнмайер, очевидно, не захотел делать, предпочитая вместо этого ждать на вершине трапа» почти полчаса при 30-градусной жаре.
Bild уточняет, что эмир Катара выступает в качестве важного посредника в переговорах об освобождении израильских заложников с радикальной палестинской организацией ХАМАС.
Ранее Штайнмайер с официальным визитом посетил Израиль, где встретился со своим израильским коллегой Ицхаком Герцогом и выразил солидарность с еврейским государством в борьбе с ХАМАС. После Штайнмайер отправился с визитом в Оман и Катар.
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