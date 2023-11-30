Москве не нравится очередная программа сотрудничества НАТО и Украины — Песков
13:05 30.11.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Очередная программа сотрудничества Североатлантического альянса и Украины носит провокационный характер, поэтому не нравится Москве, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
«Совершенно очевидно, что НАТО собирается продолжать взаимодействие с Украиной. Да, это то, что нам не нравится, и то, что мы считаем действиями НАТО, которые носят достаточно провокационный характер по отношению к нашим опасениям о безопасности», — сказал представитель Кремля.
По его мнению, в подписанном документе «нет никаких новаций, это не первая программа сотрудничества».
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