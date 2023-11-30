Борис Титов рассказал о ближайших перспективах отношений России и Китая

14:56 Источник: НГ-Online

Уполномоченный при Президенте России по защите прав предпринимателей и председатель российской части Российско-китайского комитета дружбы, мира и развития Борис Титов выступил на 14-м пленарном заседании комитета в Пекине.

«Мы впервые за последние три года встречаемся с китайскими коллегами очно, - напомнил Титов. – В прошлый раз пандемия не дала нам этого сделать, пришлось ограничиться видеоконференцией. И должен сказать, российская делегация давно не была такой представительной, как сейчас – более 50 человек, каждый из которых в нашей стране является безусловно уважаемым профессионалом в своей сфере. У нас много идей, много планов, много энтузиазма.

«Решением руководителей наших стран следующие два года объявлены перекрестными годами в области культуры России и Китая, - продолжил Борис Титов. – Культуры наши уникальны. Они очень разные, но очень богатые, разнообразные и известные во всем мире.

Предлагаю подготовить специальную двухлетнюю программу по развитию связей в области культуры. Дадим ей название «Россия- Китай: путь дружбы». В ее рамках предлагаю провести в городах Китая передвижную выставку российского традиционного искусства. Активное участие в ней могут принять российские музеи и галереи – не только столичные, но и региональные. Такая выставка – это не только посещение и осмотр. Было бы здорово поддержать ее выступлениями музыкальных коллективов, дегустацией национальной кухни и традиционных напитков. Сегодня виноградарство и виноделие в России развивается невероятно быстрыми темпами, поэтому хотелось бы организовать специальную передвижную выставку фестиваля российских вин в Пекине.

Нужно более интенсивно проводить гастроли как классических, так и эстрадных музыкальных коллективов, организовать совместный молодежный музыкальный фестиваль. Очень важно сотрудничество в совместном производстве кинопродукции. Китайские фильмы становятся в России все более популярными, надо продолжить их показ на нашем телевидении.

Что касается молодежного образования, то предлагаю в 2024 году одновременно провести конкурс преподавателей китайского языка в России и русского - в Китае. И наградить победителей на совместном торжественном совещании».

«Оглядываясь в прошлое, нельзя не сказать о спорте, - продолжил глава российской части комитета. - 2022 год был перекрестным годом спортивных обменов России и Китая. И Совет Комитета по спорту, возглавляемый знаменитым тренером по художественной гимнастике Ириной Винер, провел в Москве фестиваль боевых видов спорта и искусств - «Кубок Конфуция» и Форум здорового образа жизни. Затем, уже на китайской территории, в Хэнане, прошел Фестиваль традиционных видов спорта России и Китая. Фигурное катание, художественная гимнастика, ушу – в ближайшие два года в спортивной сфере будем делать акцент на них.

Туризм – важнейшая часть «народной дипломатии». В этом году Россию посетили 105 тысяч китайских туристов, эксперты ожидают, что в следующем году эта цифра может вырасти многократно. Этому может способствовать запуск прямых рейсов по таким популярным направлениям, как Хайнань и Гонконг. «Аэрофлот» уже подтвердил, что первый рейс в Гонконг будет осуществлен в декабре этого года. Чтобы поддержать растущий поток, я бы считал необходимым перейти к безвизовому оформлению организованных групп туристов из Китая.

Традиционная медицина – одна из составляющих «мирового бренда» Китая. Наш совет по медицине провел III Всероссийскую научно-практическую конференцию «Применение традиционной китайской медицины в России», а Совет мудрецов, Совет по медицине и Совет по делам инвалидов провели первую российско-китайскую конференцию по проблемам реабилитационной медицины. По ее итогам подписано соглашение о сотрудничестве с Китайской ассоциацией содействия развитию и трансформации реабилитационных технологий».

«Разумеется, нельзя не оценить перспективы экономического сотрудничества между нашими странами, - подчеркнул Борис Титов. - Открытием года для российского потребителя стал китайский автопром. Китайский экспорт легковых автомобилей в Россию в 2023 году в стоимостном выражении вырос на 543%, китайские автомобили занимают уже больше половины российского рынка. Поэтому наш комитет намерен в следующем году поддержать проведение большого китайского автосалона в Москве.

В составе нашего Комитета появился новый, уже семнадцатый по счету совет - Совет по МСП. С российской стороны его возглавляет Президент «Опоры России» Александр Калинин. Мы считаем, что надо поддерживать продвижение российских товаров в Китае, расширять их информационную поддержку на китайских медиаплатформах.

Для стимулирования двусторонней торговли необходимо продолжить снижать торговые барьеры. В этом году важным шагом стало снятие ограничений на поставки свинины из России, надо продолжить эту позитивную практику, которая будет способствовать развитию наших торговых связей.

Мне, как уполномоченному по защите прав предпринимателей, кажется очень важным создание российско-китайской арбитражной палаты, как механизма урегулирования споров, пользующегося доверием обеих стран. Мы уже приступили к организации такой работы».

«Ключевую роль в экономических связях России и Китая будет играть сотрудничество на уровне регионов, - завершил Борис Титов свою речь. - Мы подготовили соответствующий рейтинг, совсем скоро его представим. Одним из самых активных регионов является Приморский край, возглавляемый Олегом Кожемяко – руководителем Межрегионального совета нашего комитета. С китайской стороны аналогичный комитет возглавляет губернатор провинции Хэйлунцзянь Лян Хуэйлин. Эти два региона демонстрируют все более крепнущие экономические связи, и это абсолютно не случайно».