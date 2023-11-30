Стоимость и структура финансирования ВСМ Москва – Петербург еще не утверждена - Минфин
20:00 30.11.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Окончательная стоимость и структура финансирования строительства ВСМ Москва — Санкт-Петербург пока не утверждены, сообщили ТАСС в пресс-службе Минфина РФ.
«Финансовая модель строительства ВСМ Москва — Санкт-Петербург находится в процессе доработки. Окончательная стоимость и структура финансирования еще не утверждены», — говорится в сообщении.
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