Стоимость и структура финансирования ВСМ Москва – Петербург еще не утверждена - Минфин

20:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Окончательная стоимость и структура финансирования строительства ВСМ Москва — Санкт-Петербург пока не утверждены, сообщили ТАСС в пресс-службе Минфина РФ.

«Финансовая модель строительства ВСМ Москва — Санкт-Петербург находится в процессе доработки. Окончательная стоимость и структура финансирования еще не утверждены», — говорится в сообщении.