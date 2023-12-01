На курорте Сбера «Манжерок» в Республике Алтай появятся еще два пятизвездочных отеля
09:50 01.12.2023
На курорте Сбера «Манжерок» в Республике Алтай помимо уже открытого пятизвездочного отеля построят еще две гостиницы такого же уровня. Об этом сообщил журналистам председатель правления Сбербанка Станислав Кузнецов.
«В самое ближайшее время мы будем продолжать строить еще одну пятизвездочную гостиницу, в планах строительство и третьей», – отметил он.
По словам Станислава Кузнецова, 1 декабря было подписано соглашение с первым инвестором – это компания «Капитал Груп», которая приняла решение инвестировать свои средства в строительство гостиниц, в том числе в «Манжероке».
«Для нас это очень знаковые событие. Мы знаем, что многие инвесторы рассматривают возможности прийти сюда. Здесь, в Горном Алтае, будет в самое ближайшее время создан новый центр притяжения», – уверен он.
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