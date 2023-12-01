В результате шторма в Крыму погибли 5 человек, 12 пострадали — Аксенов
12:05 01.12.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Пять человек погибли и 12 пострадали в результате обрушившегося на Крым шторма. Об этом сообщил в своем телеграм-канале глава республики Сергей Аксенов.
«Сегодня на внеочередном заседании правительственной комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности под руководством министра МЧС России Александра Вячеславовича Куренкова доложил о ходе ликвидации последствий, возникших в результате прохождения опасных метеоявлений. В результате стихии пострадали 12 человек. К сожалению, пять человек погибли», — написал он.
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