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Житель Рязани задержан за совершение терактов по заданию военной разведки Украины

12:20 01.12.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Житель Рязани, завербованный военной разведкой Украины, задержан за совершение терактов. Об этом ТАСС сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ России и пресс-службе Следственного комитета России.

По данным СК, подозреваемый был установлен в ходе расследования уголовного дела о подрыве 11 ноября 2023 года самодельного взрывного устройства на перегоне «Рыбное — Блокпост 204-й км» в Рязанской области, когда опрокинулись 15 вагонов проходившего грузового поезда.

«Им оказался житель Рязанской области 1988 года рождения, имеющий гражданство России и Италии. В ходе допроса задержанный дал признательные показания», — сообщили в СК. «Согласно показаниям задержанного, в феврале 2023 года в Стамбуле он был завербован сотрудником Главного управления разведки Минобороны Украины, после чего прошел диверсионную подготовку в Екабпилсе (Латвия) при непосредственном участии латвийских спецслужб и в марте 2023 года вернулся в Рязань», — отметили в ЦОС ФСБ.

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