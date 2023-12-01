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Экс-президент Украины Порошенко заявил, что его не выпустили в Варшаву и Вашингтон

13:05 01.12.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Экс-президент Украины Петр Порошенко заявил, что представители погранслужбы не позволили ему выехать в Варшаву и Вашингтон, несмотря на документы о служебной командировке.

«У меня подписана командировка председателем Верховной рады, но пограничники меня не пропустили. Я далек от мнения, что пограничники действовали по собственной инициативе. Каждый может сам догадаться, кто отменил документ, подписанный спикером парламента», — написал Порошенко в своем телеграм-канале, охарактеризовав ситуацию как «диверсию».

Порошенко сейчас является депутатом парламента от возглавляемой им партии «Европейская солидарность». После объявления на Украине всеобщей мобилизации выезд мужчин призывного возраста из страны был ограничен, в частности, депутаты и чиновники могут покинуть Украину только при наличии документов, подтверждающих, что речь идет о служебной командировке.

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