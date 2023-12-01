Путин обновил состав президентского Совета по правам человека

21:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент РФ Владимир Путин обновил состав Совета при главе государства по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ). Указ опубликован на сайте Кремля.

Из состава СПЧ исключены адвокаты Шота Горгадзе и Генри Резник, журналист Леонид Никитинский, общественные деятели Александр Мукомолов и Мара Полякова, а также экономист Евгений Ясин, который умер в минувшем сентябре. В совет включены несколько новых членов, в том числе правозащитник Александр Ионов, президент благотворительного фонда «Банк еды „Русь“ Юлиа Назарова и другие.

Как ранее сообщал журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, традиционная встреча Путина с СПЧ пройдет в декабре.