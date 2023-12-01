Подрыв поезда, проходившего в тоннеле БАМа, признали терактом

20:40 Источник: Lenta.ru

Следователи Восточного межрегионального следственного управления на транспорте возбудили уголовное дело по статье о теракте после взрыва и возгорания поезда на Байкало-Амурской магистрали, в Северомуйском тоннеле на территории Бурятии.

Источники издания Baza сообщали, что неизвестные подорвали грузовой состав из 50 вагонов на перегоне Итыкит — Окусикан. Локомотивная бригада рассказала, что во время прохождения тоннеля снялось напряжение, поезд затормозил. Спустя некоторое время в тоннеле началось сильное задымление — бригада закрепила состав и покинула тоннель.

В результате взрыва выгорели 16 цистерн. У двух цистерн в районе слива обнаружили пробоину. Предварительно, топливо разлилось на площади 150 квадратных метров.

CNN со ссылкой на источник в украинских спецслужбах сообщило, что взрыв в железнодорожном тоннеле в Бурятии был организован Службой безопасности Украины. Lenta.Ru