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Подрыв поезда, проходившего в тоннеле БАМа, признали терактом

20:40 01.12.2023 Источник: Lenta.ru

Следователи Восточного межрегионального следственного управления на транспорте возбудили уголовное дело по статье о теракте после взрыва и возгорания поезда на Байкало-Амурской магистрали, в Северомуйском тоннеле на территории Бурятии.

Источники издания Baza сообщали, что неизвестные подорвали грузовой состав из 50 вагонов на перегоне Итыкит — Окусикан. Локомотивная бригада рассказала, что во время прохождения тоннеля снялось напряжение, поезд затормозил. Спустя некоторое время в тоннеле началось сильное задымление — бригада закрепила состав и покинула тоннель.

В результате взрыва выгорели 16 цистерн. У двух цистерн в районе слива обнаружили пробоину. Предварительно, топливо разлилось на площади 150 квадратных метров.

CNN со ссылкой на источник в украинских спецслужбах сообщило, что взрыв в железнодорожном тоннеле в Бурятии был организован Службой безопасности Украины.  Lenta.Ru

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