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НОВОСТИ

Во Франции начинается разведка месторождений природного водорода

16:23 03.12.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Министерство энергетического перехода Франции впервые выдало разрешение на разведку месторождений природного водорода. Соответствующее распоряжение опубликовано в официальном вестнике правительства Journal officiel.

«Постановлением министра энергетического перехода <…> исключительная лицензия на разведку месторождений природного водорода, гелия и сопутствующих веществ в департаменте Атлантические Пиренеи (юго-запад Франции — прим. ТАСС) была выдана компании TBH2 Aquitaine», — отмечается в тексте. Площадь территории, на которой будет вестись разведка, составит около 225 квадратных километров.

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