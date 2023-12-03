Во Франции начинается разведка месторождений природного водорода

16:23 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Министерство энергетического перехода Франции впервые выдало разрешение на разведку месторождений природного водорода. Соответствующее распоряжение опубликовано в официальном вестнике правительства Journal officiel.

«Постановлением министра энергетического перехода <…> исключительная лицензия на разведку месторождений природного водорода, гелия и сопутствующих веществ в департаменте Атлантические Пиренеи (юго-запад Франции — прим. ТАСС) была выдана компании TBH2 Aquitaine», — отмечается в тексте. Площадь территории, на которой будет вестись разведка, составит около 225 квадратных километров.