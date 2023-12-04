Помощь ЕС Украине на 50 млрд евро оказалась под угрозой из-за споров по бюджету — FT
11:32 04.12.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Разногласия в Евросоюзе по бюджету блока ставят под угрозу предоставление Украине 50 млрд евро в соответствии с четырехлетней программой помощи, решение по которой должно быть принято на саммите сообщества 14–15 декабря. Об этом сообщила газета Financial Times со ссылкой на представителей сообщества, участвовавших в соответствующих дискуссиях.
По данным издания, государства — члены ЕС «далеки от достижения соглашения по пополнению совместного бюджета блока, включая 50 млрд евро для Украины, в преддверии брюссельского саммита». По словам одного из чиновников, достичь бюджетного соглашения будет «очень, очень трудно». Эти средства необходимы Киеву для поддержания платежеспособности до 2027 года.
Неспособность одобрить долгосрочное финансирование, а также предложение о выделении Украине военной помощи на 20 млрд евро в ближайшие четыре года «станут ударом по Киеву после провала его летнего контрнаступления и растущей обеспокоенности по поводу ослабления поддержки Запада», говорится в статье. «Наступает момент истины», — констатировал представитель ЕС.
По оценке FT, финансирование Брюсселем Украины превратилось «в политический футбол в контексте более широких дебатов о бюджетных приоритетах ЕС из-за решения комиссии объединить поддержку Киева в предложении вместе с другими запросами на финансирование для пополнения бюджета в 2021-2027».
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