Необходимости в двухлетней срочной службе нет — Картаполов
15:32 04.12.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Необходимости в увеличении срока службы в армии по призыву до двух лет на сегодня нет, комитет Госдумы по обороне такой вопрос не обсуждает. Об этом журналистам сообщил глава комитета Андрей Картаполов.
Ранее член комитета Госдумы по обороне Андрей Гурулев («Единая Россия») в своем телеграм-канале выразил мнение, что срок срочной службы должен составлять два года.
«Что касается позиции комитета Госдумы по обороне, то эти заявления никак с ней не коррелируются. Мы были, есть и остаемся убежденными сторонниками того, что на сегодняшний день никакой необходимости в увеличении срока службы по призыву нет», — отметил Картаполов. По его словам, высказывание депутата было «его абсолютно личным и частным мнением», на которое он имеет право.
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igorgusinffv 16:18 04.12.2023
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