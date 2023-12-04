Отношения Индии с Россией нередко были спасительными для Дели — индийский МИД

20:40 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Отношения Индии с Россией определяются многими факторами, они формировались десятилетиями и нередко были спасительными для страны. Об этом заявил глава МИД Индии Субраманьям Джайшанкар, выступая на Глобальном технологическом саммите в Нью-Дели.

«Эти отношения сложились, потому что динамика мировой политики в последние 50-60 лет в действительности и сформировали эти отношения. Я часто вижу, что проблему часто формулируют таким образом, как будто Индия несет какой-то ущерб, поддерживая эти отношения. Эти отношения не раз нас спасали», — заявил министр.

Так он ответил на вопрос модератора, как он видит развитие отношений с Россией, в том числе в контексте «чрезмерной зависимости» от РФ в военно-техническом сотрудничестве в условиях, когда Индия наращивает технологическое сотрудничество с США, в том числе в таких чувствительных секторах, как искусственный интеллект и космос.

Джайшанкар также отметил, что считает использование слова «чрезмерная зависимость» провокационным. Министр пояснил, что если у страны сложились хорошие отношения сразу с несколькими другими, то она не зависит ни от одной из них, «и тем более не зависит чрезмерно». Он подчеркнул, что сотрудничество Индии и России естественным образом следует из географического положения, поскольку у них общие соседи в Центральной Азии. «Поэтому для нас здесь [в поддерживании отношений с РФ] скрыто много логики», — добавил глава МИД Индии.