Размещение систем вооружения по периметру границ стран ОДКБ неприемлемо — декларация

13:25 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Страны Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) заявили о неприемлемости размещения по периметру их границ систем вооружений, создающих угрозы коллективной безопасности. Об этом говорится в декларации Совета ОДКБ, опубликованной на сайте организации.

«Намерены продолжать совместную деятельность по поддержанию безопасности и недопущению дестабилизирующего воздействия в зоне ответственности организации. Подчеркиваем неприемлемость размещения по ее периметру систем вооружений, создающих угрозы коллективной безопасности ОДКБ», — указано в документе.