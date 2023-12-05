Размещение систем вооружения по периметру границ стран ОДКБ неприемлемо — декларация
13:25 05.12.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Страны Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) заявили о неприемлемости размещения по периметру их границ систем вооружений, создающих угрозы коллективной безопасности. Об этом говорится в декларации Совета ОДКБ, опубликованной на сайте организации.
«Намерены продолжать совместную деятельность по поддержанию безопасности и недопущению дестабилизирующего воздействия в зоне ответственности организации. Подчеркиваем неприемлемость размещения по ее периметру систем вооружений, создающих угрозы коллективной безопасности ОДКБ», — указано в документе.
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