США и Швеция подписали соглашение о военном сотрудничестве

10:05 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Соединенные Штаты и Швеция заключили двустороннее соглашение о военном сотрудничестве. Об этом объявила во вторник пресс-служба Госдепартамента США.

Как она уточнила, документ был подписан в тот же день министрами обороны Полом Йонсоном и Ллойдом Остином. Глава шведского военного ведомства находится с визитом в Вашингтоне.

По свидетельству внешнеполитического ведомства, договоренность позволит США и Швеции «расширить <…> тесное партнерство в сфере безопасности, укрепить <…> сотрудничество в многосторонних операциях в сфере безопасности, вместе укреплять трансатлантическую безопасность». В деталях суть подписанного соглашения не раскрывается. При этом Госдепартамент выражает мнение, что Швеция после вступления в НАТО укрепит альянс, станет не получателем, а «поставщиком безопасности».