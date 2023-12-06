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НОВОСТИ

США и Швеция подписали соглашение о военном сотрудничестве

10:05 06.12.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Соединенные Штаты и Швеция заключили двустороннее соглашение о военном сотрудничестве. Об этом объявила во вторник пресс-служба Госдепартамента США.

Как она уточнила, документ был подписан в тот же день министрами обороны Полом Йонсоном и Ллойдом Остином. Глава шведского военного ведомства находится с визитом в Вашингтоне.

По свидетельству внешнеполитического ведомства, договоренность позволит США и Швеции «расширить <…> тесное партнерство в сфере безопасности, укрепить <…> сотрудничество в многосторонних операциях в сфере безопасности, вместе укреплять трансатлантическую безопасность». В деталях суть подписанного соглашения не раскрывается. При этом Госдепартамент выражает мнение, что Швеция после вступления в НАТО укрепит альянс, станет не получателем, а «поставщиком безопасности».

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