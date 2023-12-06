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Пожар произошел в консерватории в Петербурге, проводится эвакуация

13:32 06.12.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Пожар начался в Государственной консерватории им. Н. А. Римского-Корсакова в Санкт-Петербурге, проводится эвакуация людей. Горение происходит на первом этаже, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по городу.

«Театральная площадь, д. 3. Государственная консерватория им. Н. А. Римского-Корсакова. Горение на первом этаже, проводится эвакуация людей. Площадь пожара уточняется», — сообщили в пресс-службе.

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