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ВС РФ нанесли поражение ВСУ у Клещеевки и Марьинки, противник потерял до 300 человек

15:12 06.12.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Российские военные нанесли поражение живой силе и технике Вооруженных сил Украины (ВСУ) у Клещеевки, Майорска, Андреевки и Марьинки, противник потерял на донецком направлении до 300 военных. Об этом сообщили в Минобороны России.

«На донецком направлении подразделения „Южной“ группировки войск во взаимодействии с авиацией и артиллерией отразили две атаки штурмовых групп 81-й аэромобильной и 24-й механизированной бригад ВСУ в районах населенных пунктов Белогоровка Луганской Народной Республики и Кирово Донецкой Народной Республики. Кроме того, нанесено поражение живой силе и технике ВСУ в районах населенных пунктов Клещеевка, Майорск, Андреевка и Марьинка Донецкой Народной Республики. Потери противника составили до 300 военнослужащих», — сказали в военном ведомстве.

Там уточнили, что также ВСУ потеряли две боевые бронированные машины, шесть автомобилей, две самоходные артиллерийские установки Krab польского производства, две артиллерийские системы М777 производства США и самоходную артустановку «Гвоздика».

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