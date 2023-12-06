РФ является мировым лидером по обогащению урана — Мишустин
16:12 06.12.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Россия обладает уникальными технологиями в сфере мирного атома и занимает первое место по обогащению урана. Об этом заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин, выступая с лекцией в рамках проекта «Знание».
«У нас уникальные технологии в области мирного атома. По совокупной мощности такой генерации Россия занимает второе место в Европе. Аналогичную позицию — среди всех стран Земли по добыче урана. И в лидерах по его обогащению», — сказал глава кабмина.
Мишустин добаил, что РФ занимает 85% мирового рынка экспортного строительства АЭС, причем не только масштабирует существующие решения, но и находится на переднем крае атомной науки.
НОВОСТИ
- 17:12 06.12.2023
- На Украине подписан закон о сверхналоге на прибыль банков
- 17:00 06.12.2023
- Военную службу по призыву можно будет проходить в органах ФСБ — поправки
- 16:32 06.12.2023
- Дума одобрила право президента вводить управление имуществом лиц из недружественных стран
- 16:00 06.12.2023
- США не поспевают за Китаем по темпам строительства флота — WSJ
- 15:32 06.12.2023
- Дума приняла закон о запрете использования телефонов на уроках
- 15:12 06.12.2023
- ВС РФ нанесли поражение ВСУ у Клещеевки и Марьинки, противник потерял до 300 человек
- 15:00 06.12.2023
- Российский флаг «появился» в небе над Абу-Даби в честь визита Путина
- 14:32 06.12.2023
- Турция не угрожает Греции и рассчитывает на сотрудничество — Эрдоган
- 14:12 06.12.2023
- Рост ВВП РФ по итогам года ожидается на уровне 3% — Мишустин
- 14:00 06.12.2023
- Песков не в курсе информации WP о призыве генерала США Милли к ВСУ «резать глотки русским»
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать