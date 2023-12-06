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РФ является мировым лидером по обогащению урана — Мишустин

16:12 06.12.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Россия обладает уникальными технологиями в сфере мирного атома и занимает первое место по обогащению урана. Об этом заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин, выступая с лекцией в рамках проекта «Знание».

«У нас уникальные технологии в области мирного атома. По совокупной мощности такой генерации Россия занимает второе место в Европе. Аналогичную позицию — среди всех стран Земли по добыче урана. И в лидерах по его обогащению», — сказал глава кабмина.

Мишустин добаил, что РФ занимает 85% мирового рынка экспортного строительства АЭС, причем не только масштабирует существующие решения, но и находится на переднем крае атомной науки.

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