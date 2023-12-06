К российскому Кодексу этики в сфере искусственного интеллекта присоединилось уже 20 стран мира
21:21 06.12.2023
Уже более 340 компаний из 20 стран мира присоединилось к национальному Кодексу этики в сфере искусственного интеллекта (ИИ). Об этом сообщил первый заместитель председателя правления Сбербанка Александр Ведяхин, выступая в среду на Дне инвестора.
«Сбер, как и другие крупнейшие игроки в сфере искусственного интеллекта, подписал Национальный кодекс этики ИИ. Сейчас у документа уже более 340 подписантов не только из России, но и из 20 стран мира», – сказал он.
Ведяхин напомнил, что в Сбере есть собственный Комитет по этике и собственные принципы этики ИИ. Во многом именно на их основе и был разработан общероссийский документ.
В конце ноября сообщалось, что в рамках Международной конференции по искусственному интеллекту и машинному обучению AI Journey 2023 к Кодексу этики в сфере ИИ присоединилось 11 новых участников, в том числе четыре иностранных – из Таджикистана, Узбекистана и Кубы. Тогда Ведяхин констатировал, что «выработка этических норм в области искусственного интеллекта охватывает всё большее число компаний и стран, а Кодекс становится всё более глобальным».
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