Япония окажет помощь Украине на $4,5 млрд — Кисида
10:05 07.12.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Правительство Японии окажет помощь Украине в размере $4,5 млрд, в том числе напрямую и через Всемирный банк. Об этом, как сообщил японский МИД, заявил премьер-министр Японии Фумио Кисида на онлайн-переговорах с лидерами G7.
«[Кисида] заявил, то Япония решила предоставить дополнительную поддержку в размере $1 млрд, включая помощь на восстановление и реконструкцию, а также гуманитарную помощь, и готова предоставить в общей сложности на поддержку [Украины] $4,5 млрд, включая эту дополнительную поддержку и увеличение кредита Всемирному банку», — говорится в сообщении ведомства.
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