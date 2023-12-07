Из Испании выслали двух шпионов США за вербовку агентов местной разведки — СМИ

11:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

По меньшей мере два американских агента, работавших в посольстве США в Мадриде, были высланы из Испании после обнаружения того факта, что два сотрудника Национального разведывательного центра королевства (CNI) были подкуплены для передачи секретной информации Соединенным Штатам. Об этом сообщила газета El País.

По ее сведениям, министр обороны Испании Маргарита Роблес, от которой зависит работа CNI, вызвала в начале осени посла США в Мадриде Джулиссу Рейносо и попросила ее объяснить недоброжелательные действия со стороны страны-союзника. Глава МИД королевства Хосе Мануэль Альбарес также позвонил главе дипмиссии США и сообщил ей о недовольстве Мадрида. В результате, по версии издания, как минимум два американских агента, направленных в посольство Соединенных Штатов в столице Испании и непосредственно причастных к вербовке шпионов CNI, были высланы из Испании без привлечения внимания.

Операция, завершившаяся два месяца назад задержанием двух сотрудников испанских спецслужб, началась еще до лета. Тогда в ходе внутренней проверки CNI было обнаружено, что подозреваемые получили доступ к секретной информации, которая им не требовалась для работы и которую они не были уполномочены знать. В ходе расследования удалось установить, что по крайней мере один из сотрудников разведки был завербован американскими шпионами для передачи им информации в обмен на крупную сумму денег.

По версии источников газеты, американский посол заверила, что не была в курсе событий и что агенты США действовали в рамках программы, запущенной до того, как главой американской администрации стал Джо Байден. Рейносо также извинилась за произошедшее и пообещала сотрудничество в расследовании.

Сейчас рассмотрением дела занимается испанский суд.