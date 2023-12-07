Важно понять, почему меры безопасности не сработали — Песков о стрельбе в школе Брянска

14:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Правоохранительные органы разбираются с трагедией в школе в Брянске, нужно понять, почему она произошла, сообщил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Сегодня в школе произошла стрельба, по последним данным, есть погибшие и пострадавшие.

«Конечно, должны правоохранительные органы разбираться с этой трагедией, что они уже и делают. Сначала нужно определить, почему не сработали те меры, которые уже были приняты. Давайте не забывать, что было принято немало мер, они все были проработаны специалистами. Поэтому прежде чем давать какие-то заключения, нужно оценить, специалисты должны оценить причины произошедшего, а главное — причины того, почему ранее принятые меры не сработали в этом случае», — сказал Песков.