Важно понять, почему меры безопасности не сработали — Песков о стрельбе в школе Брянска
14:32 07.12.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Правоохранительные органы разбираются с трагедией в школе в Брянске, нужно понять, почему она произошла, сообщил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Сегодня в школе произошла стрельба, по последним данным, есть погибшие и пострадавшие.
«Конечно, должны правоохранительные органы разбираться с этой трагедией, что они уже и делают. Сначала нужно определить, почему не сработали те меры, которые уже были приняты. Давайте не забывать, что было принято немало мер, они все были проработаны специалистами. Поэтому прежде чем давать какие-то заключения, нужно оценить, специалисты должны оценить причины произошедшего, а главное — причины того, почему ранее принятые меры не сработали в этом случае», — сказал Песков.
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