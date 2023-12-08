Обезврежена группа лиц, занимавшихся продажей персональных данных граждан РФ

22:43 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Следователи предъявили обвинение в превышении должностных полномочий трем бывшим оперативникам отдела полиции по Таганскому району Москвы и экс-инженеру столичного ГУ МВД России, арестованных в рамках расследования уголовного дела о неправомерном доступе к информационной базе МВД России, повлекшем тяжкие последствия. Как уточнили ТАСС в правоохранительных органах, фигуранты признали вину, написали явку с повинной и сотрудничают со следствием.

«Следователи предъявили трем теперь уже бывшим оперуполномоченным ОУР ОМВД России по району Таганский и инженеру ГУ МВД России обвинение в совершении преступлений, предусмотренных пп. „г“, „е“, ч. 3 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий организованной группой лиц из корыстной заинтересованности). Вину признали все фигуранты дела, написали явку с повинной и активно сотрудничают со следствием», — рассказал собеседник агентства.