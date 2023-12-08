Нефтегазовые доходы бюджета РФ за 11 месяцев упали на 22,8%
11:20 08.12.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Федеральный бюджет РФ за январь — ноябрь 2023 года получил 8,22 трлн рублей нефтегазовых доходов, что на 22,8% ниже, чем годом ранее, сообщается на сайте Минфина.
«Нефтегазовые доходы составили 8 226 млрд рублей и снизились на 22,8% г/г, что связано с высокой базой сравнения прошлого года, снижением котировок цен на нефть марки „Юралс“ в начале года, снижением цен и сокращением объемов экспорта природного газа», — говорится в сообщении.
Ненефтегазовые доходы федерального бюджета РФ в январе — ноябре 2023 года составили 17,737 трлн рублей, что на 25,6% выше, чем годом ранее, сообщается на сайте Минфина.
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