Нефтегазовые доходы бюджета РФ за 11 месяцев упали на 22,8%

11:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Федеральный бюджет РФ за январь — ноябрь 2023 года получил 8,22 трлн рублей нефтегазовых доходов, что на 22,8% ниже, чем годом ранее, сообщается на сайте Минфина.

«Нефтегазовые доходы составили 8 226 млрд рублей и снизились на 22,8% г/г, что связано с высокой базой сравнения прошлого года, снижением котировок цен на нефть марки „Юралс“ в начале года, снижением цен и сокращением объемов экспорта природного газа», — говорится в сообщении.

Ненефтегазовые доходы федерального бюджета РФ в январе — ноябре 2023 года составили 17,737 трлн рублей, что на 25,6% выше, чем годом ранее, сообщается на сайте Минфина.