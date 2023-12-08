Слушатели лектория Сбера на ВДНХ познакомились с «Умной камерой здоровья»

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В павильоне Сбера на международной выставке-форуме «Россия» прошли Дни здоровья. Врачи СберЗдоровья рассказали посетителям экспозиции о диагностике ОРВИ и лечении лор-органов, а также продемонстрировали возможности «Умной камеры здоровья».

Из выступлений терапевта Дарьи Прониной и педиатров СберЗдоровья Кристины Мулюковой и Дари Раднаевой гости выставки узнали об особенностях течения ОРВИ у детей и взрослых, современных способах диагностики и о том, какое лечение нельзя применять при этих диагнозах. Врачи также обратили внимание на симптомы, при которых надо вызывать скорую помощь: температура тела выше 39 градусов, одышка, свистящие хрипы при дыхании, приступообразный кашель, усиливающаяся боль в грудной клетке, потливость, отсутствие типичных для ОРВИ насморка и боли в горле.

Посетители павильона Сбера также послушали лекцию отоларинголога Марины Евсиковой «100 вопросов к ЛОРу». Эксперт рассмотрела ситуации, с которыми обычно сталкиваются пациенты с лор-заболеваниями и предупредила: удаление аденоидов показано только детям, у которых во время сна есть задержка дыхания, а консервативная терапия не дает нужного эффекта.

Врачи СберЗдоровья познакомили гостей лектория с «Умной камерой здоровья». Она позволяет врачу во время онлайн-консультации провести дистанционный осмотр горла, носа, ушей и кожи. Благодаря этому устройству пациент может, не выходя из дома и в удобное время, быстро получить помощь и рекомендации специалиста. «Умная камера здоровья» помогает снизить нагрузку на поликлиники и минимизировать распространение вирусных инфекций.

Оценить возможности «Умной камеры здоровья» может каждый посетитель павильона. Там же, в зале № 4 «Здоровый Сбер», представлен другой умный сервис СберЗдоровья – мониторинг артериального давления и пульса для людей с сердечно-сосудистыми заболеваниями.

Лекторий в павильоне Сбера организован вместе с Российским обществом «Знание» – генеральным партнером образовательной программы выставки «Россия». На следующей неделе гостей ждут увлекательные лекции и мастер-классы об экологии, искусственном интеллекте, эквайринге и инвестициях.

12 декабря с 12.00 до 13.30 сотрудники Сбербанка Надежда Чинчирова и Алена Лукинская поделятся опытом, как организовать раздельный сбор отходов в крупной компании. А с 14.00 до 15.30 любой желающий сможет принять участие в мастер-классе «Разделяя вдохновляй» и поучаствовать в сортировке. Затем в 16.00 искусствовед, руководитель Центра моды и дизайна Всероссийского музея декоративного искусства Анастасия Крылова расскажет о связи дизайна с экологией в лекции «Введение в циркулярный дизайн».

13 декабря лекторий продолжит экологическую тематику. С 14.00 до 15.30 Надежда Чинчирова прочитает лекцию «Искусство и экология». А с 16.00 до 18.00 экоблогер и менеджер фонда «Второе дыхание» Дарья Блинова расскажет о полезных привычках, которые помогут сделать жизнь экологичнее.

14 декабря с 16.00 до 17.00 пройдет лекция об искусственном интеллекте в эквайринге. Проведет ее ведущий аналитик данных дивизиона «Эквайринг» Сбербанка Дмитрий Жариков. Слушатели научатся по фото определять внешний вид платежного терминала, протестируют его и узнают, как проверить правильность текста на экране устройства.

16 декабря программа лектория Сбера посвящена образованию. В 12.00 ее откроет кандидат педагогических наук, методист СберОбразования Светлана Антонова с лекцией для детей и родителей «Искусство жить ярко, или Как развивать креативное мышление». Затем с 14.00 до 15.30 главный редактор по географии СберОбразования Галина Родько проведет географический квиз «Путешествие по России и миру». А с 16.00 до 18.00 главный редактор по информатике СберОбразования Михаил Максимов проведет лекцию для детей и родителей «Искусственный интеллект: от теории к практике. 5 простых шагов, чтобы начать». Посетители выставки узнают, как написать идеальный запрос к нейросети, создать с ее помощью изображение и эффективно использовать технологии искусственного интеллекта в работе и жизни.

17 декабря в лектории выступят эксперты СберИнвестиций. С 12.00 до 13.30 запланирован интерактивный квест «Просто об инвестициях». Победители получат призы, остальные весело проведут время и узнают об основах инвестирования. А в 14.00 и 16.00 состоятся лекции «Об инвестициях – просто: лайфхаки для легкого старта». Директор дивизиона «Брокерский бизнес» Сбербанка Роман Кожура расскажет, как инвестиции помогают сохранить деньги, чем отличаются акции, облигации и биржевые фонды, что учесть при выборе ценных бумаг, как открыть брокерский счет и совершить первые сделки. Кроме того, каждый участник лекции получит приятный бонус – акции Сбера в подарок.